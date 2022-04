Umweltfrevel oder Diebstahl? : Polizei ermittelt nach Fund von Kabelummantelungen in Vinxel

Die leeren Kabelrollen und die vom Kupfer „befreiten“ Kabel liegen im Wald bei Vinxel. Foto: Thomas Mauel

Siebengebirge Einfach „nur“ ein Umweltfrevel oder doch die Überreste eines dreisten Diebstahls? Am Wochenende rückte die Polizei nach Vinxel aus, wo Mengen an Kabelummantelungen in der Natur entsorgt worden waren. Die Ermittler hoffen auf Hinweise.



Ein Umweltdelikt ist zunächst einmal der Fund, der der Bonner Polizei am Samstagnachmittag gemeldet wurde. In der Nähe des Wanderparkplatzes bei Vinxel lagen auf einem Reitweg Kabelummantelungen auf einer Fläche von rund 25 Quadratmetern und in einer Höhe von rund einem Meter, wie die Polizei am Montag bestätigte.

„Die illegale Entsorgung ist ein Umweltdelikt, zumal im Naturschutzgebiet“, sagte ein Polizeisprecher. Es liege aber auch der Verdacht nahe, dass es sich hierbei um Diebstahl handele. Die Kabel wurden offensichtlich vor Ort von der Trommel abgerollt, die Isolierung aufgeschnitten und das Kupfer entfernt. Kupferdiebstahl ist seit Jahren weitverbreitet. Informiert wurde auch das Ordnungsamt der Stadt Königswinter.