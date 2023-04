Grillhütte im Siebengebirge Angebliches Privatfest am Forsthaus Lohrberg entpuppt sich als AfD-Treffen

Siebengebirge · Diesen Ärger hätte sich der Verschönerungsverein für das Siebengebirge (VVS) gerne erspart: Bei einem angeblichen Privatfest in der Grillhütte am Forsthaus Lohrberg handelte es sich in Wirklichkeit um eine Parteiveranstaltung der AfD. Der Verein zieht nun Konsequenzen.

25.04.2023, 15:00 Uhr

Um die Vermietung der Grillhütte am Forsthaus Lohrberg ist Ärger entstanden. Foto: Frank Homann

Von Claudia Sülzen Redakteurin Siebengebirge

Da hört für Hans Peter Lindlar, Vorsitzender des Verschönerungsvereins für das Siebengebirge (VVS), der Spaß nun wirklich auf: Wie sich jetzt herausstellt, war eine Veranstaltung in der Grillhütte am Forsthaus Lohrberg alles andere als ein privates Fest im Familien- und Freundeskreis, sondern offenbar eine Parteiveranstaltung der AfD. Der VVS fühlt sich „vorsätzlich mehrfach getäuscht“: Die Reservierung sei von Privat erfolgt, Art und Zweck der Veranstaltung seien dem VVS nicht genannt worden. Der Verein zieht daraus Konsequenzen: Wer die Hütte mieten will, muss künftig genau angeben, wofür er das tut. Die AfD tritt dem Vorwand der Täuschung entgegen.