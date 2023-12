Sea Life, Hebammenzentrale und mehr Das war das Jahr 2023 im Siebengebirge

▪ Januar: Gleich der erste Monat des Jahres 2023 ist einer der Abschiede: Die Werbebanner des seit Silvester geschlossenen Sea Life Centers in Königswinter sind verschwunden, die Abrissbagger indes noch fern. Erst Mitte oder Ende Januar soll die Umsiedlung der rund 2000 Fische beginnen. Indes sprudeln die ersten Ideen für eine Nachnutzung: Ein Klimazentrum könnte aus dem Großaquarium werden. Der gerade erst gewählte Technische Beigeordnete von Königswinter, Dominik Laufs, tritt sein Amt nicht an und geht lieber nach Kerpen. Schluss, allerdings nach 16 Jahren im Amt, ist für Hans-Günter Fischer (CDU) als Verbandsbürgermeister von Linz. Sein Nachfolger ist Frank Becker (FWG). Am Burghof in Königswinter währt die Freude über die Genehmigung des Rhein-Sieg-Kreises nicht lange: Der BUND klagt dagegen.