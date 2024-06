Von Tenniscamp bis Kreativseminar Siebengebirge und Umland: So können Kinder und Jugendliche ihre Ferienzeit verbringen

▶ Die Katholische Familienbildungsstätte Linz lädt Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren vom 15. bis zum 19. Juli dazu ein, in die Welt der Dinosaurier abzutauchen. „Die Kinder werden spannende Dino-Expeditionen unternehmen, Dino-Fossilien entdecken und kreative Aktivitäten wie das Gestalten eigener Dino-Masken erleben“, heißt es dazu. Veranstaltungsort ist die Grundschule Am Sonnenberg in Unkel. Kosten: 131 Euro/Person (inkl. Mittagessen). Am 22. Juli können Kinder zwischen sechs und 13 Jahren in der Grundschule „St. Johannes“ in Erpel etwas über Selbstverteidigung lernen (Kosten: 74 Euro), zudem wird an verschiednen Tagen und Orten Feroenbetreuung angeboten. Ansprechpartner: Christiane Guth, ☏ 02644/4163, sekretariat@fbs-linz.de, weitere Infos, Ferienangebote und Anmeldebögen: https://fbs-linz.de/ im Bereich Kursangebote für Kinder Jugendliche.