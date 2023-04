Viele Besucher und Autos über Ostern Zwischen Parkplatzsuche und Wanderer-Idylle im Siebengebirge

Siebengebirge

Eine „Ausweichtour“ jenseits des Wandertrubels für Familien mit Kindern ist die „Expedition Himberger See“ vom Naturpark Siebengebirge. An sieben Erlebnisstationen können junge Wanderer sich auf eine Schatzsuche in die Urzeit begeben und erforschen, wieso ganze Berge abgetragen wurden, um an wertvolle Rohstoffe zu gelangen. Dabei lernen die Besucher, wie Perspektiven für eine umweltfreundlichere Zukunft aussehen könnten. Dauer ca. 1,5 Stunden mit Erkundungsstopps. Start: Parkplatz Am Himberger See in Bad Honnef-Rottbitze.

Knappe zwei Stunden unterwegs sein können Familien auf dem „Entdeckerpfad Zeitsprung“ in Königswinter-Berghausen. Besucher werden zu Zeitreisenden und erleben an zehn [Link auf www.naturpark-siebengebirge.de]Stationen die Lebensformen der Menschen in der Region von Steinzeit bis heute. Dabei wird die Fragestellung nach den Folgen für die Natur besonders beleuchtet und mögliche Ansätze für den Naturschutz herausgestellt.

Start: Parkplatz In der Grafschaft in Königswinter-Berghausen. www.naturpark-siebengebirge.de