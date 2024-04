Für Anfänger und Wiedereinsteiger Expertenrat beim Walken und Laufen im Siebengebirge

Königswinter · Für alle, die im Freien in Bewegung kommen wollen, bietet der Lauftreff Siebengebirge in den kommenden Wochen mehrere Termine speziell für Anfänger und Wiedereinsteiger an. Lauf- und Walking-Betreuer unterstützen beim Training. Wer dabei sein will, sollte aber etwas beachten.

02.04.2024 , 18:00 Uhr

Jogger am Kloster Heisterbach: Für Anfänger und Wiedereinsteiger im Bereich Walken und Joggen bietet der Lauftreff Siebengebirge in den kommenden Wochen spezielle Termine an. (Archivfoto) Foto: Frank Homann





Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge