Blick ins Archiv in Königswinter Welche Lieblingsstücke das Siebengebirgsmuseum sonst nie zeigen kann

Lieblingsstücke: Diesen Titel trägt ein besonderer Katalog, für den das Team des Siebengebirgsmuseums 50 ausgewählte Stücke aus den Archiven eingehender beschrieben hat. Der Katalog gibt einen Einblick in Dinge, die ajktuell nicht ausgestellt sind oder sogar noch nie ausgestellt waren, in jedem Fall aber wert sind, beachtet zu werden, so Sigrid Lange, Leiterin des Siebengebirgsmuseums in der Königswinterer Altstadt. Immerhin sind in gut 100 Jahren, seit die Arbeitsgemeinschaft zur Pflege der Heimat begann, Objekte aus der Region zu sammeln, rund 10.000 Exponate zusammen gekommen.