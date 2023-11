Siebengebirgsmuseum Königswinter Romantisches Kunstschaffen in enger Gemeinschaft

Kunsthistorikerin und Kuratorin, Sandra Laute, indes setzte der aktuellen Zusammenarbeit einen großen Schritt davor. „Teamwork gab es natürlich auch schon in früheren Zeiten, so auch in der Kunst“. Was heute „Netzwerken“ genannt werde oder Zusammenspiel von „Synergien“ habe im künstlerischen Schaffen, wie etwa in der Düsseldorfer Kunstakademie, die sich 1819 gegründet habe, eine breite gemeinschaftliche Grundlage gefunden. Da habe sich der Name „Teamwork“ für den Titel der Ausstellung angeboten.