Sonderausstellung in Königswinter : Siebengebirgsmuseum zeigt Werke von Carl Schmitz-Pleis

Königswinter Unter dem Titel „Sommergäste am Rhein“ zeigt das Siebengebirgsmuseum Bilder von Carl Schmitz-Pleis, der eine ganz besondere Verbundenheit zum Bergort hatte. Eine Blickpunkt-Ausstellung rückt die Godesburg in den Fokus.

Der erste Sommergast ist eingetroffen: Es handelt sich um den Maler Carl Schmitz-Pleis, dessen Bilder ab sofort im Rahmen einer neuen Ausstellungsreihe im Siebengebirgsmuseum in Königswinter zu sehen sind. Unter dem Titel „Sommergäste am Rhein“ zeigt das Museum Werke von Künstlern, die eine besondere Verbindung zum Siebengebirge hatten und sich von der hiesigen Landschaft inspirieren ließen.

Schmitz-Pleis gehört zweifellos dazu. Zwar lebte und arbeitete der 1877 nahe Hennef geborene Maler in Düsseldorf, doch in Königswinter war er regelmäßig zu Gast. Durch seinen Bruder Heinrich, der als Küster in Oberpleis tätig war, entwickelte der Künstler – der ursprünglich nur Schmitz hieß – sogar eine so große Verbundenheit zu dem Berg­ort, dass er seinen Nachnamen um den Zusatz Pleis ergänzte. Zahlreiche Landschaftsbilder zeugen von seiner Liebe zur Region – Bilder, die nicht nur den Rhein oder den Drachenfels zeigen, sondern vor allem das romantische Pleiser Hügelland. „Das ist toll“, dachte sich Museumsleiterin Sigrid Lange, als si e die Bilder erstmals zu Gesicht bekam: „Das sind Motive, die kennt man ja sonst gar nicht.“