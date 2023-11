Pläne der Tourismus Siebengebirge GmbH Siebengebirgstouristen sollen demnächst mit App auf Mikroabenteuer gehen

Absichtsloses Herumschweifen, zielgerichtetes Gehen oder achtsame Auszeit: Das sind die Titel der Broschüren der Tourismus Siebengebirge GmbH, die eine Neuauflage erfahren sollen, um Besucher zu besonderen Streifzügen in der Region zu inspirieren. „Sie sollen noch einmal in kleiner Auflage gedruckt werden“, sagt Oliver Bremm, Geschäftsführer der Tourismus Siebengebirge GmbH, da sich die Broschüren einer großen Beliebtheit erfreut hätten. Ein historischer Rundgang durch Erpel, der Gang über den Nücker Felsenweg oder ein Sonnenaufgang an der Löwenburg sind etwa einige der neun Mikroabenteuer, also kleine erlebnisreiche Ausflüge, die sich in der Broschüre „Achtsame Auszeit“ finden. Für das Herumschweifen und das Gehen mit Ziel werden insgesamt 19 Rundwege vorgeschlagen.