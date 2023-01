Kostümsitzung der Strücher KG in Thomasberg : Sitzungskarneval nach gutem Brauch und bester Art

Thomasberg Die Große Kostümsitzung der Strücher KG Thomasberg begeistert die Karnevalsfreunde. Anders als andere setzen die Jecken in Thomasberg auf Nostalgie.

Etwas anders verhielt es sich beim Zulauf für die Kostümsitzung. „Die Karnevalsvereine haben es derzeit schwer, so auch wir“, erklärte Willi Weyler, erster Vorsitzende der KG, vor Sitzungsbeginn ohne Umschweife. Der Blick in den Saal bestätigte: Der Raum hatte in vorangegangenen Session schon weit höhere Besucherzahlen gesehen. Diesmal reichten drei Tischreihen gut aus, um den Jecken ausreichend Platz zu bieten. Der Besucherschwund beträfe eben nicht nur die großen Vereine in den Städten. Auch im ländlichen Raum sei der Karneval im Umbruch.