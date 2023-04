Hochkaräter der Büttenrede „Sitzungspräsident“ Volker Weininger gastiert in Thomasberg

„Wir sind nur 20 Leute“, gab Volkmar Kloppert, Vorstandsmitglied des Kulturvereins, an. „Und heute sind Veranstaltungen oft schon Monate im Voraus ausgebucht.“ Der Blick auf das aktuelle Jahresprogramm zeigt: Vielseitigkeit in feiner Auswahl bestimmt das Bühnengeschehen. „Wir bieten aus unterschiedlichen Genres für Jeden etwas an, so Kloppert“. Kulturfrühschoppen mal mit maritimer Note, mal mit fränkischen Akzenten, Rockmusik, Oldies oder Salonmusik etwa des Ensemble Petersberg reihen sich in das Spektrum neben Sportreporterlegende Manni Breukmann, einer musikalisch-biografischen Zeitreise durch das bewegte Leben eines großen Entertainers in der Musikgeschichte, Frank Sinatra, oder Sabine Domogala, die mit skurillen Sprachwitz punktet, ein. Auch eine Halloween-Party wird es geben. „Und wir haben auch immer ein Programm für Kinder im Blick“, sagte Kloppert.