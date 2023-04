Nach der Schließung So blicken Mitarbeiter auf die Zeit beim Sea Life in Königswinter

Königswinter · Nach 17 Jahren hat das Sea Life in Königswinter Ende 2022 die Pforten für immer geschlossen. Zwei ehemalige Angestellte blicken zurück auf die Zeit, erzählen was positiv war, und benennen auch, was aus ihrer Sicht versäumt wurde.

26.04.2023, 16:00 Uhr

Blick auf das Sea Life von der Remigius-Kirche in Königswinter. Zwei Angestellte erzählen, wie sie auf die Zeit in dem Aquarium schauen. Foto: Frank Homann

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge

Die Bilanz ist gemischt. „Ich habe die Arbeit geliebt und sie fehlt mir. Es war ein trauriger Abschied“, sagt Frau M. (Name der Redaktion bekannt) mit Blick auf die Schließung des Erlebnisaquariums Sea Life in Königswinter Ende 2022.