Umstrittene Honnefer Deko feiert Jubiläum So haben sich Siebengebirgskommunen für die Adventszeit geschmückt

Ein Hingucker in der Königswinterer Hauptstraße 364 ist das Fachwerkhaus von Familie Doris, das in diesem Jahr zum dritten Mal mit Holzanhängern in Lebkuchenoptik und Beleuchtung in ein Lebkuchenhaus verwandelt wurde. Und entlang der Hauptstraße sorgt der Gewerbeverein Königswinter für weihnachtliche Dekoration, mit beleuchteten Sternschnuppen an Häusern und dekorierten Tannen an Laternen. „Geschäftsleute, die auch einen Baum vor der Gaststätte oder dem Geschäft haben möchten, zahlen diesen selber“, sagt Martina van Stuyvenberg-Rauh vom Gewerbeverein. So sei man diesmal auf insgesamt 46 Bäume gekommen. 16 Tännchen habe die Bedarfshilfe gespendet.