Durch Kreissportbund: So ist der sportmotorische Test an der Ittenbacher Grundschule abgelaufen

Sporttest

Der Kreissportbund Rhein-Sieg nimmt in Kooperation mit dem Rhein-Sieg-Kreis an dem Modellprojekt „Sport- und Bewegungsförderung an Grundschulen“ teil. Bisher wurden bereits mehr als 5000 Kinder aus 71 von 100 Grundschulen im Kreis getestet. Aus Bad Honnef sind dies die Löwenburgschule mit den Standorten Rommersdorf und Rhöndorf und die Theodor-Weinz-Schule in Aegidienberg. In 26 Schulen wurden auch bereits die vierten Klassen aufgesucht. In enger Zusammenarbeit mit dem Umfragezentrum der Universität Bonn werden die erhobenen Werte professionell ausgewertet und dargestellt. Die Planung, Durchführung und Auswertung werden vom Kreissportbund übernommen, so dass keine Kosten oder personeller Aufwand für die Schulen entstehen.

Bei dem Modell handelt es sich um einen Prozess, der kontinuierlich vorangetrieben und entwickelt werden soll, um so die Grundlage für gezielte Präventions- und Bewegungsangebote für Kinder zu schaffen. Es sollen gezielt Sportangebote unterbreitet werden, um mögliche Defizite in der motorischen Entwicklung auszugleichen - aber auch entsprechende Talente zu fördern. Dazu zählt die Ausweitung von Sport- und Bewegungsangeboten im Ganztag, die ganz oder teilweise von Sportvereinen durchgeführt werden könnten. Außerdem ist beabsichtigt, ein Netzwerk mit internen und externen Partnern zur Steuerung dieses Projektes zu initiieren. mel