Interview mit VHS-Dozentin Julia Leonhardt So klappt das Aufräumen richtig

Der Kleiderschrank quilt über, im Regal stehen Bücher, die keiner mehr liest, und auf dem Dachboden stapeln sich Kisten voller Sachen, die eigentlich weg können: Warum fällt es uns eigentlich so schwer, uns von Dingen zu trennen? Kleiner Trost für alle, die das Ausmisten gerne vor sich herschieben: es geht den meisten Menschen so. Der Kurs „Aufräumen und Entrümpeln“, den Ordnungsexpertin Julia Leonhardt aus Königswinter im Januar erstmals bei der Volkshochschule Siebengebirge angeboten hat, war so stark nachgefragt, dass es im April eine Wiederholung gibt. Über das Thema „Loslassen“ sprach mit ihr GA-Autorin Gabriela Quarg.