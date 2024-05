Buchhandel in Heisterbacherrott schließt So reagieren andere Buchhändler auf das Aus des Fachhandels in der Nachbarschaft

Mit dem ersten Jahr sei sie denn auch zufrieden, so Kornstädt. Allerdings, so gesteht sie zu: „Wir leben aber auch in einer Blase. Unsere Kunden wollen auf keinen Fall bei Amazon bestellen. Sie wollen das Buch im Laden in die Hand nehmen und auch beraten werden“, so die Buchhändlerin. Aber man habe natürlich auch einen eigenen Webshop, ergänzt sie.