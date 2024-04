Sonnenfinsternis am 8. April nur in Nordamerika Das können Sie zurzeit am Himmel im Siebengebirge beobachten

Siebengebirge · Die Sonnenfinsternis am 8. April ist von Deutschland aus leider nicht zu sehen. Dafür gibt es anderes, was beim Blick in den Himmel im Siebengebirge beobachtet werden kann. Was das ist, und warum viele Hobby-Astronomen auf Elon Musk nicht gut zu sprechen sind.

05.04.2024 , 18:12 Uhr

Neben Mond und der Venus als hellsten Planeten, ist derzeit auch der Planet Jupiter als heller Stern am Himmel zu sehen. Foto: dpa/Astronomisches Zentrum Martinsbe

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge