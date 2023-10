Kriminalpolizei ermittelt Leichnam bei Linz am Rhein gefunden

Im Landkreis Neuwied ist am Samstagvormittag der Leichnam eines Mannes gefunden worden. Die Identität des Toten war zunächst unklar, jedoch sei ein Zusammenhang mit einem vermissten 64-Jährigen aus Königswinter wahrscheinlich, teilte die Polizei am Abend mit. Ein Senior war am Donnerstag als vermisst gemeldet worden, woraufhin die Polizei intensiv nach ihm suchte.