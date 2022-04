Umweltamt sucht nach Ursachen : Spaziergängerin entdeckt tote Fische im Lützbach in Oberpleis

Praxisnaher Biologieunterricht: Schüler untersuchen immer wieder das Wasser im Lützbach. Jetzt wurden dort viele tote Fische gefunden. Foto: FRANK HOMANN

Königswinter Eine Spaziergängerin hat tote Fische im Lützbach im Königswinterer Stadtteil Oberpleis entdeckt. Das Umweltamt des Rhein-Sie-Kreises sucht jetzt nach den Ursachen.



Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Oelberg haben ihn in der Vergangenheit schon für ihren praxisnahen Biologie-Unterricht genutzt. Jetzt ist der Lützbach in Oberpleis ein Fall für das Umweltamt des Rhein-Sieg-Kreises und Experten in einem Fachlabor. Nachdem eine Zeugin am Sonntag tote Fische im Lützbach gemeldet hatte, sucht man jetzt nach der Ursache. Das bestätigte der Rhein-Sieg-Kreis auf Anfrage des General-Anzeigers.

Demnach war die Umweltbereitschaft des Kreises am Sonntag um 11.20 Uhr alarmiert worden. Eine Passantin hatte kurz zuvor gemeldet, tote Fische in dem Gewässer entdeckt zu haben. Nachdem sich zunächst Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes an Ort und Stelle davon überzeugt hatten, fanden auch Mitarbeiter des Umweltamtes 30 bis 50 tote Fische im Lützbach vor.

Umweltamt analysiert Wasserproben

Um der Ursache für das Fischsterben auf den Grund zu gehen, wurden an verschiedenen Stellen Wasserproben entnommen. Um einen Vergleich herstellen zu können, wurden solche Proben auch an vermutlich „unbelasteten“ Stellen genommen. Die Wasserproben wurden an das Landesumweltamt in Bonn zur Analyse überstellt. Ergebnisse stünden allerdings noch aus, so der Kreis.