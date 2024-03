Anstoß von Bonner Baumwächtern Wie die vom Sturm zerstörte Trauerweide in Niederdollendorf adäquat ersetzt werden soll

Königswinter · Sturmtief Emir hatte die große Weide am Fähranleger am Niederdollendorfer Rheinufer umgerissen. Die Stadt wollte einen Ersatzbaum pflanzen, der aber nur etwa halb so groß wäre wie die zerstörte Weide. Da geht mehr, dachten sich die Aktiven der Bonner Aktion Baumwächter - und brachten eine besondere Idee ins Spiel. Dafür braucht es jetzt Unterstützung.

18.03.2024 , 12:00 Uhr

Ein trauriger Anblick: die umgestürzte Trauerweide am Niederdollendorfer Rheinufer nach dem Sturm im November. Foto: Ralf Klodt

Von Lydia Schauff Redakteurin Siebengebirge