Richtung Frankfurt Vollbrand sorgt für Sperrung der A3 in Königswinter

Ein Sattelzug ist auf der A3 bei Rauschendorf in Königswinter am Donnerstagmittag aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Zunächst konnte der Verkehr noch einspurig am Unfallort vorbeigeführt werden, mittlerweile ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt jedoch vollgesperrt. Der Sattelzug steht auf dem Standstreifen.