Richtung Frankfurt Vollbrand auf A3 sorgt für Sperrungen in Königswinter

Ein Sattelzug ist auf der A3 bei Rauschendorf in Königswinter am Donnerstagmittag aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Laut GA-Informationen vor Ort, bemerkte der Fahrer zunächst ein Geräusch und registrierte Ölverlust. Daraufhin stellte er seinen Sattelzug auf dem Standstreifen ab.