Verkehrschaos im Siebengebirge : Sperrung der Drachenbrücke sorgt für lange Staus

Siebengebirge Die Sperrung der Drachenbrücke zwischen Königswinter und Bad Honnef sorgt seit Samstagmorgen für lange Staus. Noch bis Montagmorgen ist die B 42 dort aufgrund von Betonarbeiten dicht.

Geduld ist von Autofahrern auf der B 42 gefragt. Da die Drachenbrücke zwischen Königswinter und Bad Honnef wie berichtet wegen Betonarbeiten vorübergehend gesperrt ist, müssen die Autofahrer ausweichen. Bereits am Samstagmorgen und damit gleich nach Beginn der Sperrung ging sowohl auf der B 42, als auch auf zahlreichen Umleitungsstrecken teilweise nichts mehr. Auch in der Königswinterer Altstadt standen die Autos schon am Morgen Stoßstange an Stoßstange.