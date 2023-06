Sperrung wieder aufgehoben Lange Staus auf der L193 wegen festgefahrenem Lkw in Bad Honnef

Seit kurz vor 9.30 Uhr war die Feuerwehr im Einsatz: Auf der Rhöndorfer Straße (L193) hatte sich ein Lkw unter einer Brücke festgefahren. Der Anhänger des Lkw ist dabei gekippt und hing seitlich in der Luft. Die Straße wurde in beide Richtungen gesperrt. Am Mittag wurde die Strecke wieder freigegeben.