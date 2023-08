Technisches Problem am Zug Bahn sperrt Streckenabschnitt in Niederdollendorf

Die Deutsche Bahn musste am Donnerstagnachmittag die Bahnstrecke bei Niederdollendorf in Teilen Sperren. Grund dafür war ein technisches Problem an einem Güterzug, wie ein Sprecher des Unternehmens dem General-Anzeiger auf Anfrage mitteilte. Von der Sperrung betroffen waren Züge des RE8 und der Regionalbahn 27. Laut Bahn mussten einige Züge an Bahnhöfen warten. Es kam zu Verspätungen und Teilausfällen.