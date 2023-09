Kommunaler Klimaschutz Stadt fördert Photovoltaik-Anlage auf dem Kindergarten mit 10.000 Euro

Förderung

Die Stadtverwaltung geht bei der neuen Förderrichtlinie „Klimaschutz für Königswinter“ davon aus, dass das größte Potenzial bei Erneuerbaren Energien in der Stadt in der Solarenergie liegt und zugleich möglichst viele Bürger von der Förderung profitieren sollen. Deshalb sollen vor allem Stecksolargeräte, auch aus Balkonkraftwerke bekannt, sowie Außensteckdosen gefördert werden. Die Höhe der Förderung beträgt für Geräte mit einer Wechselrichterausgangsleistung bis 499 Watt pauschal 150 Euro und ab 500 Watt pauschal 250 Euro.

Der Förderrichtlinie muss nach geplanter Erweiterung um weitere förderfähige Maßnahmen in der Sitzung des Fachausschusses am 20. September noch der Stadtrat am 23. Oktober zustimmen. 2023 werden voraussichtlich 90.000 Euro, in den zwei Folgejahren jeweils 150.000 Euro im Stadt-Etat zur Verfügung stehen. mel