Von den erfolgreichen Klägern dagegen Stadt könnte mit Kniffen Ausgleichsbeiträge für Altstadtsanierung doch noch bekommen

Auch, wenn das Kölner Verwaltungsgericht den Grundstückseigentümern, die gegen die Zahlung ihrer Ausgleichsbeiträge für die Altstadtsanierung in Königswinter geklagt hatten, Recht gegeben hat, kann es sein, dass diese am Ende dennoch zahlen müssen. Grund dafür ist, dass das Gericht nicht die Erhebung der Beiträge an sich moniert hat, sondern, „dass sich die beklagten Ausgleichsbetragserhebungsbescheide als rechtswidrig erwiesen haben, da sie auf einer nicht hinreichend nachprüfbaren Grundlage erfolgten und die am 12. Juli 2004 beschlossene Sanierungsgebietssatzung an einem Ausfertigungsmangel leidet“.