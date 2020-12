Finanzen der Stadt : Stadt Königswinter vermeidet die Haushaltssicherung

Kredite steigen deutlich an

Durch viele große Investitionsvorhaben, aber auch durch deutlich steigende Betriebskostenzuschüsse für Kitas werden die Investitions- und die Liquiditätskredite in den kommenden Jahren deutlich ansteigen. Die Betriebskostenzuschüsse für die Kitas, die im Jahr 2012 noch bei knapp acht Millionen Euro gelegen hatten, steigen in diesem Jahr auf rund 14 Millionen Euro und bis 2024 auf über 18 Millionen Euro. Dazu tragen die neuen Kitas Hallenbad und am Limperichsberg bei.

Auch bei den Investitionsmaßnahmen steht der Kita-Neubau am Limperichsberg mit 2,8 Millionen Euro im Jahr 2021 an vorderer Stelle. Der Erwerb und Umbau der Paul-Moor-Schule steht hier mit 2,3 Millionen Euro zu Buche. mel