Bahnhof in Niederdollendorf Stadt Königswinter will beim Umbau die Unterführung erhalten

Wer schon einmal an der Schranke auf der Heisterbacher Straße in Niederdollendorf gestanden hat, weiß, dass dort viel Geduld gefragt ist. Oft passieren mehrere Züge in beide Richtungen die Schranke, bevor sich diese wieder hebt. Fußgänger haben es da besser. Denn sie können die Personenunterführung benutzen.