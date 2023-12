Wechsel in der Stadtverwaltung Königswinter: Stadtrat wählt Torsten Funken zum Ersten Beigeordneten

Der Königswinterer Stadtrat hat bei seiner letzten Sitzung des Jahres in der Aula der Jugenddorf Christophorusschule Torsten Funken zum Ersten Beigeordneten gewählt. Funken, der gleichzeitig zum Kämmerer bestellt wurde, tritt das Amt am 1. Juni 2024 als Nachfolger von Dirk Käsbach an. Funken erhielt bei der geheimen Wahl, die Ratsmitglied Edgar Lenzen (AfD) beantragt hatte, 39 Stimmen, Käsbach zehn Stimmen, bei einer Enthaltung.