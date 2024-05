Programm zum Städtepartnerschaftsjubiläum Warum in Königswinter demnächst laut Beatles-Songs gesungen werden

Im Haus Bachem bittet am 7. September „Miss Marple zum Tee“ – zum Afternoon-Tea gibt es Anekdoten über die Krimifigur. Ein Vortrag samt Verkostung widmet sich im Alten Zoll im Oberpleis der Geschichte des Teetrinkens in Großbritannien (Termine: 12. und 26. Oktober). Mehr Promille auf der Zunge und andere Geschmackserfahrungen bringt das Gin-Tasting mit Gin-Experte in der Finca in Oberpleis am 21. Juni. Im Siebengebirgsmuseum wird es am 6. Juni spezielle Einblicke bei einer Lesung aus John Murrays ersten britischen Deutschland-Reiseführer geben. Das Bruchhausener Lesetheater kommt mit Oscar Wildes „Bunbury oder ernst sein ist alles“ am 15. November ebenfalls ins Museum.