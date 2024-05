Nach Starkregen in Königswinter Sperrungen im Siebengebirge sorgen für Verkehrschaos

Heftiger Regen und dessen Folgen haben am Dienstag im Siebengebirge ein regelrechtes Verkehrschaos ausgelöst. Besonders unvorbereitet traf es Berufspendler, die am frühen Morgen über die Berg-Tal-Verbindungen zur B 42 gelangen wollten. Nachdem die Landesstraße 268 zwischen Heisterbacherrott und Oberdollendorf bereits ab Montagabend dicht war und zu allem Übel morgens auch die Ausweichstrecke über die Landesstraße 331 zwischen Ittenbach und Königswinter gesperrt werden musste, ging es für Pendler zeitweise nur im Schneckentempo voran. Die Sperrung der L 268 sollte am Ende mehr als zwölf Stunden dauern.