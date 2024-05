Steinbruch Hühnerberg Im Siebengebirge wird Mondsand für Raumfahrt-Training gewonnen

Was vor 55 Jahren mit einigen wenigen Schritten von Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond begann, soll nun in einer Trainingshalle in Köln fortgesetzt werden – mit Mondsand aus dem Hühnerberg-Steinbruch in Königswinter. Die europäische Weltraumagentur Esa und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt bilden zurzeit auf einem Übungsgelände die Mondoberfläche nach, damit sich Astronauten dort auf die nächste Mondmission vorbereiten können. Und dabei kommt das Siebengebirge ins Spiel.