Evangelische Kirchengemeinden im Siebengebirge : Sternwanderung zur Begrüßung

Rund 50 Konformanden aus den verschiedenen Gemeinden trafen sich zum Gottesdienst unter freiem Himmel in Ittenbach. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Die Fusion der evangelischen Kirchengemeinden Stieldorf/Birlinghoven, Ittenbach, Aegidienberg und Oberpleis schreitet voran. Erstes sichtbares Zeichen war die Sternwanderung der Konfirmanden.

Mehr als 50 Konfirmanden aus den evangelischen Kirchengemeinden Oberpleis, Aegidienberg, Ittenbach und Stieldorf-Birlinghoven machten sich auf den Weg. Zum Auftakt des Konfirmandenjahres 2021/22 starteten sie mit ihren Pfarrern Ute Krüger, Stefan Bergner und Arndt Klemp-Kindermann zur Sternwanderung mit dem Ziel Auferstehungskirche in Ittenbach.

Weitester Weg aus Aegidienberg

Die zwölf Stieldorfer und Birlinghovener waren in Thomasberg gestartet und 14 junge Christen kamen aus Oberpleis. Die Pfarrer hatten die Idee zu diesem Gottesdienst, dem noch weitere gemeinsame Projekte der Konfirmanden folgen sollen. Die Feier hingegen werden dann in den jeweiligen Kirchen stattfinden. So ist bereits eine Freizeit über den Reformationstag im Westerwald geplant.