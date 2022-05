Arbeiten in Königswinter abgeschlossen : Straße zwischen Stieldorf und Bockeroth ist nach Sperrungen wieder frei

Sperrungen in Bonn und der Region : A3 zwischen Bonn/Siegburg und Lohmar am Wochenende gesperrt Ob auf den Autobahnen um Bonn, der A3, A562, A555 oder A59, im innerstädtischen Autoverkehr oder bei der Bahn - in und um Bonn wird viel gebaut, und das hat auch Behinderungen, Staus und Verspätungen zur Folge. Wir geben einen Überblick über aktuelle Bauarbeiten und Sperrungen.