Disput landet vor Bonner Landgericht Warum der Streit um das Geburtshaus in Königswinter andauert

Im Wegerechtsstreit um das geplante Geburtshaus an der Kellerstraße in Königswinter bemühen sich jetzt beide Seiten bis zum Freitag, 19. April, um eine gütliche Einigung. Sollte dies nicht gelingen, würde am Donnerstag, 2. Mai, ein Urteil verkündet werden. Mit diesem Ergebnis gingen die beiden Parteien am Freitagmittag vor dem Bonner Landgericht auseinander.