Königswinter : Streit um Pizzaofen im Café Bonjour geht vor Gericht

Adel Alouini (li.), Betreiber des Café Bonjour in Königswinter am Pizzaofen mit Muzzafer Sahinoglu, Eigentümer der Gewerbeeinheit. Sahinoglu hat gegen einen Beschluss der Wohungseigentümer geklagt, wonach der Pizzaofen außer Betrieb gehen soll. (Archivfoto) Foto: Frank Homann

Königswinter Der Streit um einen Pizzaofen im Königswinterer Café Bonjour geht vor Gericht. Die Eigentümer der Wohnungen des Hauses fühlen sich gestört und halten den Ofen zudem für unzulässig.

Weil der Betreiber des Café Bonjour an der Königswinterer Rheinallee Pizza anbietet und diese vor Ort in einem Pizzaofen bäckt, kam es zu Streit mit den Eigentümern der Wohnungen des Hauses.

Am Dienstag, 24. Januar, wird die Sache nun vorm Amtsgericht in Königswinter verhandelt. Die Wohnungseigentümer hatten zuvor Mitte November mehrheitlich einen Beschluss gefasst, in dem die Einstellung des Pizzaofenbetriebs verlangt wird. Muzzafer Sahinoglu, Eigentümer der Gewerberäume im Erdgeschoss hat gegen diesen Beschluss geklagt.

Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war, dass Bewohner sich beklagt hatten, es rieche in ihren Wohnungen nach Pizza. Zudem wurde beanstandet, dass die angeschaffte Abzugshaube für den Pizzaofen ohne Zustimmung der Wohnungseigentümergemeinschaft an Abluftrohre angeschlossen wurde. Außerdem wird angezweifelt, dass der Betrieb eines Pizzaofens in den Räumen im Erdgeschoss überhaupt zulässig ist. So seien die Räume laut der Teilungsvereinbarung als Café verzeichnet. Das Backen von Pizza sei daher nicht zulässig.

Björn Seelbach, der Sahinoglu anwaltlich in dem Fall vertritt, verweist unter anderem darauf, dass die Festlegung der Gewerberäume als Café nicht noch einmal explizit schriftlich in der Teilungserklärung genannt wird, sondern lediglich im Raumplan des Architekten so bezeichnet wird.