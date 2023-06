Sportout-Organisatoren des TuS ziehen positive Zwischenbilanz Streuobstwiesen-Yoga liegt in Oberpleis voll im Trend

In den nächsten Wochen geht das Projekt nun in seine zweite Phase. Einige Angebote werden dann erst starten, andere fortgeführt. Dazu zählen die Erlebnisläufe auf Wildnispfaden am 1. Juli und 5. August. Am 9. Juli steht ein Erlebnislauf Natur für Grundschüler auf dem Programm. Für beide Termine kann man sich noch anmelden. Zu den neuen Angeboten gehören drei Beach-Events auf der Beachsportanlage auf dem Hartgummiplatz neben dem Freizeitzentrum Siebengebirge. Sie finden am 24. Juni, 13. August und 10. September statt. Beachsoccer, Speedminton, Ultimate Frisbee und Spikeball stehen auf dem Programm.