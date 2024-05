1300 Einwohner betroffen Stromausfall in Königswinter legte Drachenfelsbahn lahm

In Teilen von Königswinter ist es am Montagnachmittag zu einem Stromausfall gekommen. Wie der Energieversorger Westnetz mitteilt, habe es um kurz vor 16 Uhr eine Störung von neun Ortsnetzstationen in Königswinter gegeben. Die genaue Ursache ist bislang noch unklar. Etwa 1300 Einwohner der Region waren für einen Zeitraum von ungefähr 50 Minuten ohne Strom, bevor es den Technikern gelang, die Störung zu beheben.