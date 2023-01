Streit um Baurecht : Sumpfweg-Investor verklagt die Stadt Königswinter

Bebauung am Sumpfweg in Königswinter : Investor macht ein letztes, spektakuläres Angebot Seit Jahren beschäftigen die umstrittenen Pläne für das Areal am Sumpfweg in Niederdollendorf die Kommunalpolitiker. Im letzten Moment will der Investor nun eine Aufhebung des Bebauungsplans verhindern.