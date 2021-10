Fahndungsfoto der Polizei : Tankstellen-Räuber stach in Königswinter auf Kunden ein

Ein bislang unbekannter Mann soll auf einen Tankstellenkunden in Königswinter eingestochen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Christoph Reichwein

Königswinter-Oberdollendorf Ein noch unbekannter Mann hatte in der Nacht auf Sonntag eine Tankstelle in Königswinter überfallen. Der mutmaßliche Räuber stach dabei mehrfach auf einen Kunden ein. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen nun per Fahndungsfoto.



In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 4 Uhr an der Tankstelle in der Straße „Im Mühlenbruch“ in Königswinter-Oberdollendorf zu einem versuchten Raub. Wie die Polizei Bonn am Montag mitteilte, stand ein Kunde der Tankstelle am Nachtschalter, als sich ihm ein maskierter, bislang unbekannter Mann näherte.

Er soll den Kunden von hinten umklammert, ein Messer gezückt und mehrfach auf ihn eingestochen haben. Währenddessen soll er Bargeld von dem Tankstellenmitarbeiter gefordert haben. Der Mitarbeiter alarmierte die Polizei und der bislang unbekannte mutmaßliche Täter floh ohne Beute zu Fuß. Der 25-jährige Kunde erlitt laut Polizei mehrere Schnittverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto vom Tatverdächtigen

Am Donnerstag hat die Polizei nun ein Fahndungsfoto von dem Tatverdächtigen veröffentlicht, das von der Überwachungskamera des Tankstellenladens aufgenommen wurde.

Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Tatverdächtigen des Tankstellenraubes in Königswinter-Oberdollendorf machen? Foto: Polizei Bonn

Den Unbekannten beschreiben die Ermittler als rund 30 Jahre alt. Außerdem soll er ungefähr 1,80 Meter groß sein und eine schmächtige Statur haben. Zur Tatzeit trug er demnach eine schwarze Schirmmütze, einen beigen Kapuzenpulli und eine schwarze Hose. Er sei mit einer schwarzen Strumpfmaske mit Sehschlitzen maskiert gewesen. Das gezückte Messer soll kurz gewesen sein und einen schwarzen Griff haben.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0228) 150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

(ga)