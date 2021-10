Versuchter Raubüberfall : Tankstellen-Räuber sticht in Königswinter auf Kunden ein

Königswinter-Oberdollendorf In der Nacht auf Sonntag hat ein Mann eine Tankstelle in Königswinter überfallen. Der mutmaßliche Räuber stach dabei mehrfach auf einen Kunden ein.

In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 4 Uhr an der Tankstelle in der Straße „Im Mühlenbruch“ in Königswinter-Oberdollendorf zu einem versuchten Raub. Wie die Polizei Bonn am Montag mitteilte, stand ein Kunde der Tankstelle am Nachtschalter, als sich ihm ein maskierter, bislang unbekannter Mann näherte.