Tauffest in Heisterbacherrott​: Sakrament unter freiem Himmel​

Königswinter Fünf Jungen im Alter zwischen ein und sechs Jahren empfangen auf der Wiese vor der evangelischen Emmauskirche in Heisterbacherrott die Taufe. Die Idee zu dieser außergewöhnlichen Aktion kam Pfarrerin Pia Haase-Schlie während der Corona-Pandemie.

Erstmalig feierte die Gemeinde an diesem Tag ein buntes Tauffest unter freiem Himmel: in Anlehnung daran, „wie es früher einmal gewesen sein mag“, so Pfarrerin Pia Haase-Schlie – also zu Zeiten, in denen die Menschen in bunter Schar zusammenkamen, um sich am Fluss taufen zu lassen. Nun gibt es in Heisterbacherrott kein geeignetes Flüsschen, deshalb wurde kurzerhand das Taufbecken aus der Kirche herausgetragen. Daneben stand ein kleiner Altar, geschmückt mit Blumen und Kerzen. Viel mehr brauchte es nicht, um fünf Kindern an diesem Nachmittag das Sakrament der Taufe zu spenden.