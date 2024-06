Sicherheit in Königswinter Neuer Anlauf für Tempo 30 in Vinxel

Vinxel · Was die Verkehrsberuhigung in Vinxel angeht, will die Stadt endlich weiterkommen: Wo bisher wechselnde Höchstgeschwindigkeiten gelten, sähe man gerne eine durchgehende Tempo-30-Zone. Dass das nicht einfach durchzusetzen ist, hat mit Bundesrecht zu tun.

10.06.2024 , 15:00 Uhr

Die Stadt Königswinter lässt prüfen, ob Tempo 30 generell und nicht nur in Abschnitten in Vinxel möglich ist. Foto: Hansjürgen Melzer

Von Hansjürgen Melzer