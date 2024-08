Sechseinhalb Jahre Haft für Königswinterer „Teufelskreis von Sucht, illegalem Drogenverkauf und Knast“

Als der Vater starb, war der Junge gerade mal elf Jahre alt. Der drogensüchtige Mann starb an einer Überdosis Kokain in den Armen seines Sohnes. „Das Trauma seines Lebens“, so formulierte es der Kammervorsitzende Marc Eumann im Urteil gegen den heute 35-jährigen Angeklagten. Nach dem Tod des Vaters nahm das Kind regelmäßig Rauschgift – und kam bis heute nie mehr richtig davon los. Zunächst kiffte er, probierte auch vieles andere. „Nur von den harten Drogen, davon ließ er die Finger“, zu sehr verfolgten ihn immer die Bilder des toten Vaters, so Eumann weiter.