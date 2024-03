Theaterprojekt „Ganz schön blöd“ in Königswinter So schwierig ist es für Schauspieler, Kindern Worte gegen Missbrauch auf den Weg zu geben

Für die Schauspielerin Imke Schreiber und den Schauspieler Charalampos Lavassas vom Präventionstheater Zartbitter aus Köln ist ein Publikum von 400 Grundschulkindern durchaus eine beachtliche Größe. „Das haben wir auch nicht alle Tage“, zeigte sich Schreiber in der Grundschule am Sonnenhügel in Oberpleis beeindruckt, als die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Oberpleis und Eudenbach, geordnet nach Klassen, in die Aula strömten, um das Stück „Ganz schön blöd“ zu sehen. Erwartungsvoll blickten die Kinder auf das Bühnenbild. Viele Kartons waren zu sehen, kleine und große.