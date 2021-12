Aufführung in Niederdollendorf : Theaterfreunde erinnern sich an Krippenspiel auf Kölsch vor 40 Jahren

Theaterfreunde erinnern sich an Krippenspiel auf Kölsch vor 40 Jahren

Aufführung in Niederdollendorf

Lehrer, Eltern und Schüler der Longenburgschule haben vor 40 Jahren in Niederdollendorf zum ersten Mal das Stück „De Chreßnaach en Kölle“ aufgeführt. Foto: Lothar Vreden

Königswinter Vor 40 Jahren führten Theaterfreunde aus Niederdollendorf erstmal ein Krippenspiel auf Kölsch auf. Das Stück nannte sich „De Chreßnaach von Kölle“. Protagonisten der ersten Stunde erinnern sich.

Wenn Maria und Josef in rheinischer Mundart parlieren, dann spielt sich die Weihnachtsgeschichte ganz bestimmt am Fuße des Petersberges im Königswinterer Stadtteil Niederdollendorf ab. Vor 40 Jahren führten Lehrer und Eltern und sogar einige Schüler der Longenburgschule im Dezember zum ersten Mal das Stück „De Chreßnaach en Kölle“ auf und wurden vom begeisterten Publikum im Probsthof gefeiert. Eine Erfolgsgeschichte. Denn: Aus dieser Truppe, die als Sproch- un Spelljrupp Niederdollendorf brillierte, wurde das Staatstheater vom Siebengebirge – selbst solche Klassiker wie den „Jedermann“ hatte es schon auf dem Spielplan.

„Oh ja, ich war aufgeregt, aber nach dem ersten Schritt auf die Bühne war das Lampenfieber wie weggeblasen“, erinnert sich Margret Leischner, die als Maria eine der Hauptrollen besetzte. Während sie perfekt op Platt sprechen konnte und sie wohl allein deshalb schon erste Wahl für diese tragende Rolle war, musste Barbara Müller in der Chreßnaach als stummer Stern glänzen – die rheinische Sproch war ihr nämlich fremd. Die beiden bildeten die Spitze des Fördervereins der Schule und hatten die Idee, mit einem Theaterstück Geld in die Kasse des Vereins zu spülen, mit dem damals solche Projekte wie Schaukästen an der Schule finanziert wurden.