Benefizabend „Gewalt braucht eine Lösung“ in Oberpleis Theaterstück mahnt in Königswinter: Losgehen und handeln gegen Mobbing und Ausgrenzung

Wieder ist Batta losgegangen. Gemeinsam mit den Sozialarbeiterinnen Karin Nowak-Utecht und Cora Janßen hat er unter dem Motto „Gewalt braucht eine Lösung“ eine mehrstündige Benefizveranstaltung auf die Beine gestellt, zu der am Wochenende viele Besucher in die Aula des Schulzentrums Oberpleis gekommen waren. Der Erlös geht samt und sonders an die Königswinterer Hannah-Stiftung gegen sexualisierte Gewalt. „Ziel der Veranstaltung ist es, die Gesellschaft für die Auswirkungen von Gewalt zu sensibilisieren“, erklärte Batta. Die Idee für die Benefizveranstaltung war in ihm gereift, als er im Jungen Theater Bonn das Stück „Hannah“ gesehen hatte. Als er wenig später als Jugendcoach in einer Schule einen Vortrag hielt, wurde er hernach angesprochen, ob das Stück nicht im Rahmen einer Benefizveranstaltung zur Aufführung kommen könne. „Da schon wusste ich, es kann etwas Großartiges passieren.“