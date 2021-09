Premiere beim Kulturverein LebensArt Thomasberg : Theatertage spielen 5000 Euro für Flutopfer ein

Heimspiel in Thomasberg: Markus Maria Profitlich und seine Frau Ingrid Einfeldt bei ihrem Auftritt in Thomasberg. Foto: Frank Homann

Thomasberg Die monatelange Vorbereitung macht sich bezahlt - und das vor allem für die Menschen in den Flutgebieten an der Ahr. Denn der komplette Erlös des Kulturwochenendes des Vereins LebensArt Thomasberg dient dem guten Zweck.

„Es ist mir ein Herzensanliegen, für die Flutopfer hier aufzutreten“: Comedian Markus Maria Profitlich war der Star eines Kulturwochenendes in seinem Wohnort Thomasberg, das der noch junge Kulturverein LebensArt Thomasberg veranstaltete. Der Erlös von insgesamt rund 5000 Euro kommt komplett Flutopfern zugute – davon gehen allein 2000 Euro in die „Weihnachtslicht“-Sonderaktion „Hochwasserhilfe“ des General-Anzeigers.

Seit Juni wurde beim Kulturverein geplant, nach langer Coronapause sollte der Bevölkerung endlich wieder ein kulturelles Erlebnis in Gemeinschaft geboten werden. Als am 14. Juli ein gewaltiges Unwetter eine Region auf der anderen Rheinseite zerstörte und viele Menschenleben kostete, Häuser und Existenzen vernichtete, war den Machern schnell klar, dass sie den Ertrag ihres Wochenendes mit Comedy, Kindertheater und Gospel komplett für die Flutopfer spenden möchten.

Gleich zwei Veranstaltungen stemmte, der bereits mehrfach in der Heimatregion für Begeisterung sorgte, am Samstag Markus Maria Profitlich mit seiner Frau Ingrid Einfeldt. Der Drei-Sterne-Koch der Unterhaltung servierte das Beste aus 35 Jahren mit seiner Jubiläums-Tour von „Mensch Markus“. Eine besonders feine Geste: Profitlich spendierte Freikarten für 100 Flutopfer und Fluthelfer, die über seine Kirchengemeinde Christus-Centrum Troisdorf (CCT) eingeladen worden waren. „Wir waren gerade in Urlaub auf Mallorca, als wir die Bilder gesehen haben – wir dachten, das wäre in Indien oder Mexiko, nein, es war vor unserer Haustür“, meinte der Entertainer, bevor er in die Halle der Strücher KG ging, dabei auf dem Platz davor immer wieder Leute begrüßend. Man kennt sich halt in Thomasberg, wo der Komiker und Schauspieler seit mehr als fünf Jahren lebt. Er war auf den Verein zugegangen und hatte mit ihm zusammen dieses Festival geplant.